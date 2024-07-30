Сакраменто
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казахстане планируют ужесточить наказание для любителей скоростной езды

В Казахстане появится учет автошкол с рейтингом по числу ДТП, допущенных выпускниками, об этом сегодня рассказал на заседании Правительства министр внутренних дел РК Ержан Саденов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: РИА "Новости"

Планируется ужесточить наказание для любителей скоростной езды. Соответствующий законопроект внесен в Сенат. Проектом также вводится запрет на получение прав на 7 лет лицам, которые, не имея их, садились за руль в пьяном виде, добавил министр на заседании.

— Анализируя международный опыт, пересматриваем требования к подготовке водителей. Отменена самостоятельная подготовка (приказ МВД от 10.04.2024 г. № 315). На учет берем автошколы. Вводим их рейтинг по числу ДТП, допущенных выпускниками. Для учета курсантов перешли на электронные формы свидетельств об окончании курсов и медсправок, — сообщил Ержан Саденов.

По его мнению, вопросы к качеству обучения водителей все еще остаются. Не во всех автошколах есть соответствующие условия, а причина этого в отсутствии гос.контроля. Министр внутренних дел РК предложил возложить эти функции на МВД РК. При этом, перевести открытие автошкол на разрешительный порядок.