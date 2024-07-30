В Казахстане планируют ужесточить наказание для любителей скоростной езды

По его мнению, вопросы к качеству обучения водителей все еще остаются. Не во всех автошколах есть соответствующие условия, а причина этого в отсутствии гос.контроля. Министр внутренних дел РК предложил возложить эти функции на МВД РК. При этом, перевести открытие автошкол на разрешительный порядок.