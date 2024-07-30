В Казахстане планируют ужесточить наказание для любителей скоростной езды

Планируется ужесточить наказание для любителей скоростной езды. Соответствующий законопроект внесен в Сенат. Проектом также вводится запрет на получение прав на 7 лет лицам, которые, не имея их, садились за руль в пьяном виде, добавил министр на заседании.
— Анализируя международный опыт, пересматриваем требования к подготовке водителей. Отменена самостоятельная подготовка (приказ МВД от
По его мнению, вопросы к качеству обучения водителей все еще остаются. Не во всех автошколах есть соответствующие условия, а причина этого в отсутствии гос.контроля. Министр внутренних дел РК предложил возложить эти функции на МВД РК. При этом, перевести открытие автошкол на разрешительный порядок.