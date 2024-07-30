В очереди перед Крымским мостом стоят 650 машин

По состоянию на 9.00 вторника, 30 июля, в очереди перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края стояли 650 автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».
«В очереди со стороны Тамани находится 650 транспортных средств», — говорится в сообщении.
Отмечается, что время ожидания составляет более двух часов. При этом в Крыму ситуация иная. Очередей со стороны Керчи в настоящее время нет.
Очередь перед Крымским мостом стоит с утра понедельника. Скопления транспорта наблюдались всю минувшую ночь. Очереди имелись исключительно на Кубани.