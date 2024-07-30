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В Казани одобрили проект реконструкции перрона аэропорта

После изменений он сможет вмещать больше самолетов.

Источник: Комсомольская правда

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции аэропорта в Казани. После расширения там смогут одновременно находится 10 самолетов типа Boeing 777−300ER или 20 узкофюзеляжных судов типа Airbus A-320neo.

Реконструкция пройдет в три этапа. В рамках первого на территории построят перрон площадью 160 тысяч квадратных метров, новую рулежную дорожка площадью 10 тысяч квадратных метров и не только.

После приступят к оборудованию площадки противообледенительной обратки самолетов площадью 15 тысяч «квадратов» и очистных сооружений поверхностного стока. В завершении построят производственно-административное здание с расходным складом противообледенительных жидкостей на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает Главгосэкспертиза России.

Напомним, в Казани на улице Патриса Лумумбы отреставрируют старое здание аэровокзала.