В Казани одобрили проект реконструкции перрона аэропорта

Реконструкция пройдет в три этапа. В рамках первого на территории построят перрон площадью 160 тысяч квадратных метров, новую рулежную дорожка площадью 10 тысяч квадратных метров и не только.
После приступят к оборудованию площадки противообледенительной обратки самолетов площадью 15 тысяч «квадратов» и очистных сооружений поверхностного стока. В завершении построят производственно-административное здание с расходным складом противообледенительных жидкостей на 1,2 тысячи квадратных метров, сообщает Главгосэкспертиза России.
Напомним, в Казани на улице Патриса Лумумбы отреставрируют старое здание аэровокзала.