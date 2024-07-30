До красноярского «Роева ручья» могут запустить шаттлы

Глава города отметил, что утром в выходные по направлению к парку скапливается большая пробка. Как уточнил новый руководитель «Роева ручья» Ринат Исхаков, в солнечные дни туда приезжает больше 7 тысяч посетителей.
В связи с этим Владислав Логинов предложил запустить шаттлы, которые позволили бы людям оставлять машины в городе и быстрее добираться до парка. Маршрут может начинаться в районе улицы Свердловской или торгового центра «Авиатор».
Также глава города поделился идеями о создании новой парковки для посетителей, которая будет связана со входом в «Роев ручей».
«Большое количество посетителей требует новой инфраструктуры и новых решений. Есть решение глобальное — подготовить дополнительные парковочные места в районе улицы Свердловской и связать их с парком пешеходными сообщениями, надземными или подземными переходами», — рассказал Владислав Логинов.
В этом году появится общая концепция развития Красноярска к 400-летию, куда может войти «Роев ручей», рассказал мэр. Если федеральный комитет одобрит проект, для парка выделят дополнительное финансирование.