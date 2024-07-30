Мост в Усть-Луге через Лугу закроют на капремонт на два года

Ремонт переправы будут вести в несколько этапов. Одним из них станет строительство моста на замену. Только после его открытия начнут разбирать старый мост. Окончание строительства моста намечено на октябрь 2026 года.
«Капремонт займет 2 года, строители буквально разберут и соберут сооружение заново. В процессе будут задействованы плавучие краны, временный мост и почти полкилометра дороги (сам мост порядка 250 метров)», — отметили в «Ленавтодоре».
В пресс-службе уточнили, что в 2024 году начнутся подготовительные работы, в 2025 году строители приступят к ремонту. Проект предусматривает строительство объездной дороги справа относительно основного хода, временный мост будет расположен ниже по течению реки на расстоянии 12,69 м от существующего моста.