Мост в Усть-Луге через Лугу закроют на капремонт на два года

В пресс-службе уточнили, что в 2024 году начнутся подготовительные работы, в 2025 году строители приступят к ремонту. Проект предусматривает строительство объездной дороги справа относительно основного хода, временный мост будет расположен ниже по течению реки на расстоянии 12,69 м от существующего моста.