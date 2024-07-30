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«Финисты» будут курсировать из Нижнего Новгорода в Москву и Казань

«Финист» — полностью российский, импортозамещенный аналог «Ласточки».

Источник: Нижегородская Стрелка Z

Электропоезда «Финист» будут курсировать из Нижнего Новгорода в Москву и Казань с 2026 года, сообщается в Telegram-канале ProСтратегию.

«Финист» — полностью российский, импортозамещенный аналог «Ласточки». Такие электропоезда выпускает завод «Ульяновские локомотивы».

Сейчас новые поезда обкатывают на Свердловской железной дороге, а в конце года «Финист» появится на Горьковской магистрали. К 2026 году ГЖД планирует начать заменять электропоездами старые пассажирские локомотивы.

Предварительно, для «Финиста» рассматривают 26 маршрутов, в том числе из Нижнего Новгорода в Москву и Казань.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что паровоз, сделанный на «Красном Сормове», будет возить туристов на Урале.