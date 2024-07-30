В Ростовской области из-за дождей объявлено штормовое предупреждение

Во вторник, 30 июля местами по Ростовской области синоптики обещают ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 24 м/c.
Возможны обрывы линий электропередач, подтопление низменных участков, затопление подвалов.
Жителей региона призывают не парковать авто под деревьями и рекламными конструкциями, не подходить к оборванным проводам, не переходить дорогу в потоках воды.
Сильные дожди 30 июля пройдут по северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах, умеренные дожди ожидаются в Миллеровском, Кашарском, Советском районах.