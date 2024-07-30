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В Ростовской области из-за дождей объявлено штормовое предупреждение

В Ростовской области объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с градом. Об этом сообщает Ростовский гидрометцентр ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС».

Сейчас в Сакраменто: +17° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Городской репортер

Во вторник, 30 июля местами по Ростовской области синоптики обещают ливни с градом и шквалистым ветром с порывами до 24 м/c.

Возможны обрывы линий электропередач, подтопление низменных участков, затопление подвалов.

Жителей региона призывают не парковать авто под деревьями и рекламными конструкциями, не подходить к оборванным проводам, не переходить дорогу в потоках воды.

Сильные дожди 30 июля пройдут по северу области в Верхнедонском и Шолоховском районах, умеренные дожди ожидаются в Миллеровском, Кашарском, Советском районах.