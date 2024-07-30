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Краснодар атаковали полчища стрекоз

В Краснодаре наблюдается массовое скопление стрекоз. Очередное их нашествие было зафиксировано в Юбилейном микрорайоне. Видео, запечатленное очевидцами и опубликованное в социальных сетях, показывает, как тысячи стрекоз парят в небе над многоэтажными домами, образуя тучи из насекомых.

За кадром слышны удивленные возгласы местных жителей, наблюдающих это необычное явление. Следует отметить, что подобные нашествия стрекоз летом в Краснодаре случаются довольно часто. Несколько дней назад подобное скопление насекомых было замечено в микрорайоне Черемушки.

Специалисты утверждают, что стрекозы не представляют опасности для человека. Более того, они являются естественными врагами мух, комаров, мошек и других назойливых насекомых, помогая тем самым контролировать их численность.

флора и фауна