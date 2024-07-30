За кадром слышны удивленные возгласы местных жителей, наблюдающих это необычное явление. Следует отметить, что подобные нашествия стрекоз летом в Краснодаре случаются довольно часто. Несколько дней назад подобное скопление насекомых было замечено в микрорайоне Черемушки.
Специалисты утверждают, что стрекозы не представляют опасности для человека. Более того, они являются естественными врагами мух, комаров, мошек и других назойливых насекомых, помогая тем самым контролировать их численность.
Краснодар атаковали полчища стрекоз
В Краснодаре наблюдается массовое скопление стрекоз. Очередное их нашествие было зафиксировано в Юбилейном микрорайоне. Видео, запечатленное очевидцами и опубликованное в социальных сетях, показывает, как тысячи стрекоз парят в небе над многоэтажными домами, образуя тучи из насекомых.
За кадром слышны удивленные возгласы местных жителей, наблюдающих это необычное явление. Следует отметить, что подобные нашествия стрекоз летом в Краснодаре случаются довольно часто. Несколько дней назад подобное скопление насекомых было замечено в микрорайоне Черемушки.