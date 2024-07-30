Причину сноса трехэтажного здания в Краснодаре назвал мэр

В Краснодаре на улице Путейской снесли очередной самострой. О сносе трехэтажки и о борьбе с самовольными строениями в городе рассказал глава Краснодара Евгений Наумов в Telegram (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
Мэр уточнил, что владелец здания получил разрешение на возведение на участке одноэтажной прачечной, но построил трехэтажку. Недостроенное здание без окон и дверей заселили люди, ведущие асоциальный образ жизни, что беспокоило других жителей улицы.
— Мало того, что здание возводилось без разрешения, так ещё и с нарушением строительных норм. Суд постановил: снести.
Владелец здания не организовал демонтаж, за исполнение решения суда по сносу самостроя взялись специалисты администрации города и судебные приставы Прикубанского округа.
Глава Краснодара отметил, что здание на улице Путейской — уже 33-й самострой, который снесли в краевой столице в 2024 году.
— Мы принципиальны в отношении незаконных объектов. Это вопрос безопасности краснодарцев, и в первую очередь, детей, которых как магнитом тянет на стройки и в заброшенные здания. — добавил Наумов.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, в 2023 году в Краснодаре снесли 1160 незаконных временных сооружений. Среди них — 841 гараж, 146 торговых киосков по реализации овощей и фруктов, а также ларьки общепита.