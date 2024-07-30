Новые запреты для курильщиков введут в Свердловской области

Курение табака и никотиносодержащих продуктов ограничат на остановках, в подземных и крытых переходах, в границах городских лесов, скверов, парков, городских садов и на открытых автомобильных парковках. Под запрет попадут зоны радиусом 15 м от входов в магазины, кафе и рестораны, рынки и здания власти.