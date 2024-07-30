Сакраменто
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые запреты для курильщиков введут в Свердловской области

Курение в парках и скверах, на открытых стоянках, возле магазинов и точек общепита запретят в Свердловской области. Инициативу поддержали депутаты заксобрания, передает корреспондент ЕАН.

Источник: Reuters

Курение табака и никотиносодержащих продуктов ограничат на остановках, в подземных и крытых переходах, в границах городских лесов, скверов, парков, городских садов и на открытых автомобильных парковках. Под запрет попадут зоны радиусом 15 м от входов в магазины, кафе и рестораны, рынки и здания власти.

Эффективность запрета поставил под сомнение коммунист Тарас Исаков, «ни разу не куривший и очень за здоровый образ жизни». Он подчеркнул, что мера в перспективе грозит конфликтами: курят многие участники спецоперации на Украине, и для них ограничения могут оказаться чувствительными.

Глава комитета по молодежной политике Елена Чечунова, презентовавшая законопроект, пояснила, что в будущем оптимальным вариантом будет создание специальных зон для курения. В целом, уточнила она, мера позволит увеличить продолжительность жизни в Свердловской области. В первом чтении инициативу поддержали 44 депутата, один высказался «против», еще один не голосовал.