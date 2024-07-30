Нижегородская канатная дорога не будет работать 1 августа из-за ремонта

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором не будет работать 1 августа из-за ремонта, сообщается на сайте перевозчика.
По предварительной информации, работу переправа приостановит на весь день, но возможен запуск после досрочного завершения технических работ.
Какие именно ремонтные работы будут проводиться на канатной дороге — не уточняется.
Последний раз канатку закрывали ради проведения ремонта неделю назад — 25 июля.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может измениться.