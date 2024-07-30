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Нижегородская канатная дорога не будет работать 1 августа из-за ремонта

По предварительной информации, работу переправа приостановит на весь день.

Источник: Нижегородская правда

Канатная дорога между Нижним Новгородом и Бором не будет работать 1 августа из-за ремонта, сообщается на сайте перевозчика.

По предварительной информации, работу переправа приостановит на весь день, но возможен запуск после досрочного завершения технических работ.

Какие именно ремонтные работы будут проводиться на канатной дороге — не уточняется.

Последний раз канатку закрывали ради проведения ремонта неделю назад — 25 июля.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что стоимость проезда на нижегородской канатной дороге может измениться.