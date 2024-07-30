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Стало известно, какие адреса попали под аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024

Октябрьский район Иркутска остался без света 30 июля.

Источник: Комсомольская правда

Непредвиденное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024 застало горожан врасплох. С перебоем столкнулись жители домов на 13 улицах областного центра. Об этом сообщает тг-канал «Свет 38».

Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024

— Под отключение попала часть домов на улицах Красноярская, Пискунова, Ширямова, Ржанова, Ядринцева, Депутатская, Загоскина, Красноказачья, Крылатый, Красноярская, Лыткина, Советская, Трилиссера, — сказано в сообщении.

Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024.

произошло в начале первого. Группа энергетиков оперативно выехала к месту аварии. Сейчас специалистам предстоит найти и устранить причину аварии. Примерно подачу электричества возобновят в 21:00.

Ранее КП-Иркутск сообщал, что до аэропорта Братск планируют запустить общественный транспорт. Правда ситуация осложняется тем, что городу не подвластны межмуниципальные маршруты.