Стало известно, какие адреса попали под аварийное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024

Непредвиденное отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024 застало горожан врасплох. С перебоем столкнулись жители домов на 13 улицах областного центра. Об этом сообщает тг-канал «Свет 38».
— Под отключение попала часть домов на улицах Красноярская, Пискунова, Ширямова, Ржанова, Ядринцева, Депутатская, Загоскина, Красноказачья, Крылатый, Красноярская, Лыткина, Советская, Трилиссера, — сказано в сообщении.
Отключение электроэнергии в Октябрьском районе Иркутска 30 июля 2024.
произошло в начале первого. Группа энергетиков оперативно выехала к месту аварии. Сейчас специалистам предстоит найти и устранить причину аварии. Примерно подачу электричества возобновят в 21:00.
Ранее КП-Иркутск сообщал, что до аэропорта Братск планируют запустить общественный транспорт. Правда ситуация осложняется тем, что городу не подвластны межмуниципальные маршруты.