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Синоптики: 31 июля Челябинскую область накроют сильные ливни и штормовой ветер

Объявлено штормовое предупреждение.

Сейчас в Сакраменто: +20° 5 м/с 60% 759 мм рт. ст. +28°
Источник: Агентство «Москва»

Челябинскую область в среду накроют сильные ливни и штормовой ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

«Днем 31 июля в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, при грозах усиление ветра до 20−25 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.

Сохранится сложная гидрологическая ситуация: В ближайшие трое суток (31 июля, 1 и 2 августа) на реках, в тех районах, где пройдут обильные осадки, ожидается интенсивный подъем уровня воды, местами — до отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления. Кроме того, возможно увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.