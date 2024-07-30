Синоптики: 31 июля Челябинскую область накроют сильные ливни и штормовой ветер

Челябинскую область в среду накроют сильные ливни и штормовой ветер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
«Днем 31 июля в отдельных районах ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами — крупный, при грозах усиление ветра до 20−25 м/с», — говорится в штормовом предупреждении.
Сохранится сложная гидрологическая ситуация: В ближайшие трое суток (31 июля, 1 и 2 августа) на реках, в тех районах, где пройдут обильные осадки, ожидается интенсивный подъем уровня воды, местами — до отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления. Кроме того, возможно увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.