Синоптики: 31 июля Челябинскую область накроют сильные ливни и штормовой ветер

Сохранится сложная гидрологическая ситуация: В ближайшие трое суток (31 июля, 1 и 2 августа) на реках, в тех районах, где пройдут обильные осадки, ожидается интенсивный подъем уровня воды, местами — до отметок, при которых возникают неблагоприятные и опасные явления. Кроме того, возможно увеличение притока воды в пруды и водохранилища, зоны затопления пойменных участков.