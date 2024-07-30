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В Омске ремонт улиц по нацпроекту близится к концу

Работы на части улиц завершены на 80%

Источник: Комсомольская правда

В Омске ремонт девяти улиц по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» близится к концу. По завершению ремонтных работ специальная комиссия проверит качество отремонтированных дорог.

Более чем на 80% ремонт дорог завершен на улицах: 60 лет Победы, 6-я Шинная, Омская и Гусарова. Рабочие здесь завершают укладку верхнего слоя асфальта, установку бордюров, обустройство тротуаров.

Завершаются работы также на улицах Заозерная, Коммунальная, Театральная площадь и Волочаевская. На этих улицах в скором времени установят дорожные знаки, нанесут разметку и заменят ограждения.

На 65% выполнены работы на улице Маяковская — здесь на тротуаре уложат плитку по всей протяженности дороги.

Специальная комиссия после окончания ремонта проинспектирует состояние дорог. Все замечания подрядчики будут обязаны устранить в этом году. Гарантийный срок на все дороги составляет 4 года.