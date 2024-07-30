Путин присвоил звание «Мать-героиня» еще одной женщине из Воронежской области

Президент России Владимир Путин своим указом присвоил почетное звание «Мать-героиня» Елене Быковой из Новоусманского района. Глава государства отметил большие заслуги женщины в укреплении института семьи и воспитании детей.
У Елены Быковой 12 детей, двое из них уже тоже создали многодетные семьи. У женщины трагически погиб муж, и сейчас она воспитывает своих ребятишек одна. За что, конечно, заслуживает особого уважения.
В дополнение к званию Елена Быкова может получить единовременное денежное поощрение, что при воспитании такого количества детей будет, конечно, совсем не лишним.
Тем же указом Путин присвоил звание заслуженного врача России двум воронежским медикам.
Напомним, в начале мая звание «Мать-героиня» получила Надежда Малкиной из Новоусманского района. У семейной четы Малкиных 12 детей: пять сыновей и семь дочерей. А еще раньше Владимир Путин присвоил это почетное звание жительнице поселка совхоза «Воронежский» Елене Шишкиной. Она вместе с мужем Анатолием воспитала 12 детей, у нее уже 35 внуков.