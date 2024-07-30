Путин присвоил звание «Мать-героиня» еще одной женщине из Воронежской области

Напомним, в начале мая звание «Мать-героиня» получила Надежда Малкиной из Новоусманского района. У семейной четы Малкиных 12 детей: пять сыновей и семь дочерей. А еще раньше Владимир Путин присвоил это почетное звание жительнице поселка совхоза «Воронежский» Елене Шишкиной. Она вместе с мужем Анатолием воспитала 12 детей, у нее уже 35 внуков.