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В мэрии Воронежа объяснили проблемы с автобусами до Масловки и Таврово

Не соблюдается график движения на 8 маршрутах.

В связи с проведением дорожных работ в Воронеже существенно затруднено движение пассажирского транспорта по направлению к больнице № 8, микрорайонам Масловка, Таврово и Семилукские Выселки. Не соблюдается график движения автобусных маршрутов № 14, 22, 26, 44, 48, 79, 82, 87. Об этом горожан уведомили в городском управлении транспорта утром во вторник, 30 июля.

— Приносим свои извинения за доставленные неудобства! — обратились к воронежцам в муниципалитете.

Ранее стало известно, что в минувшие выходные в Воронеж прибыли еще 20 автобусов среднего класса ПАЗ «Вектор Некст» для обслуживания городских маршрутов № 16 («Филиал стоматологической поликлиники № 6 — завод ГОО») и № 20 («Улица Перхоровича — ВАСО»), на которых сейчас работает транспорт малого класса.