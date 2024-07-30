В мэрии Воронежа объяснили проблемы с автобусами до Масловки и Таврово

В связи с проведением дорожных работ в Воронеже существенно затруднено движение пассажирского транспорта по направлению к больнице № 8, микрорайонам Масловка, Таврово и Семилукские Выселки. Не соблюдается график движения автобусных маршрутов № 14, 22, 26, 44, 48, 79, 82, 87. Об этом горожан уведомили в городском управлении транспорта утром во вторник, 30 июля.