Июль тепло и душевно прощается с Хабаровским краем

В последний день июля самые высокие температуры в Чегдомыне, ночью там +15…+17, днем +30…+32 градуса, без осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Троицком и Вяземском ночью все те же +15…+17, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. В селе имени Полины Осипенко ночью немного прохладнее +12…+14, днем +26…+28 градусов. Такие же высокие дневные температуры ожидаются в Бикине + 26…+28, на рассвете +17…+19. Днем еще очень тепло и в Комсомольске-на-Амуре +26…+28, ночью +13…+15. В Николаевске-на- Амуре в темное время суток уже достаточно прохладно, всего +9…+11, днем +22…+24. В Советской Гавани на рассвете +11…+13, днем +21…+23 градуса.