Июль тепло и душевно прощается с Хабаровским краем

Вот и подошел к концу июль, второй месяц лета. Он очень тепло прощается с Хабаровским краем, оставляя нам воспоминания о не очень жарких днях, прохладных ночах, и солнце, которого было много.
В последний день июля самые высокие температуры в Чегдомыне, ночью там +15…+17, днем +30…+32 градуса, без осадков, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на Дальневосточное УГМС. В Троицком и Вяземском ночью все те же +15…+17, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. В селе имени Полины Осипенко ночью немного прохладнее +12…+14, днем +26…+28 градусов. Такие же высокие дневные температуры ожидаются в Бикине + 26…+28, на рассвете +17…+19. Днем еще очень тепло и в Комсомольске-на-Амуре +26…+28, ночью +13…+15. В Николаевске-на- Амуре в темное время суток уже достаточно прохладно, всего +9…+11, днем +22…+24. В Советской Гавани на рассвете +11…+13, днем +21…+23 градуса.
А вот в Чумикане уже далеко не лето. На рассвете +9…+11, днем +15…+17 градусов, пройдет небольшой дождь. В Охотске ночью +10…+12, днем нисколько не лучше, всего +12…+14 градусов, продет дождь. В соседнем Аяне холоднее, всего +9…+11 градусов, днем воздух прогреется до +12…+14 градусов и вдобавок ко всему пройдет дождь.
В Хабаровске 31 июля солнечный день, ночью +15…+17 градусов, днем воздух прогреется до +27…+29 градусов. Уровень Амура у Хабаровска 142 сантиметра, температура воды 23 градуса.