Известный историк подтвердил, что Омск мог быть основан в 1628 году

Археолог Михаил Татауров в комментарии порталу Om1.ru рассказал, что возможность переноса даты основания Омска на 1628 год вполне реальна.
Напомним, согласно последним раскопкам археологов, укреплённое поселение на месте нынешнего Омска могло появиться в XVII или даже XVI веке. Именно в 1628 году царь Михаил Фёдорович по просьбе тарских воевод издал указ об основании на этом месте города Омска.
«Об указе Михаила Фёдоровича было известно давно. Ещё в советское время учёный и писатель Мария Юрасова о нём писала, — объясняет Сергей Татауров. — Оставалась мелочь — принять эту точку зрения. Тем не менее общепринятой всё равно оставалась и остаётся версия академика Миллера, который после основания Омской крепости общался с Бухгольцем. На основании того разговора и появилась дата — 1716 год. Так и пошло: город Петра и так далее».
Книга, на которую ссылается археолог, — сборник очерков Марии Юрасовой «Омск». В издании 1972 года, которое есть в распоряжении редакции Om1.ru, действительно упоминается указ Михаила Фёдоровича. Приводим отрывок указа из той книги:
«Да будет, по вашему сыску и по тамошнему высмотру, на Омском устье острог поставити мочно, и вы б из Тобольска велели послати сына боярского добра, кому б тот острог устроити и крепостьми укрепить, и служилых людей велели с ними послати того острогу ставити…».
По мнению Татаурова, решающее слово всё равно останется за жителями города.
«Да, есть такая точка зрения, что комплекс укреплений на месте нынешнего Омска был построен ещё в XVI веке. А указом 1628 года этот комплекс получил статус города. Но это точка зрения учёных, а что решит городская администрация, что решит народ — неизвестно», — считает он.
Итак, при новой системе подсчёта в конце этой недели Омску может исполниться не 308, а 396 лет. Тем не менее прогноз погоды на праздничные выходные от этого не поменяется.