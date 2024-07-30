Известный историк подтвердил, что Омск мог быть основан в 1628 году

«Об указе Михаила Фёдоровича было известно давно. Ещё в советское время учёный и писатель Мария Юрасова о нём писала, — объясняет Сергей Татауров. — Оставалась мелочь — принять эту точку зрения. Тем не менее общепринятой всё равно оставалась и остаётся версия академика Миллера, который после основания Омской крепости общался с Бухгольцем. На основании того разговора и появилась дата — 1716 год. Так и пошло: город Петра и так далее».