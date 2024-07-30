До +25 потеплеет в Свердловской области

На Урал идет новый циклон, который обеспечит волну дождей, правда, не таких интенсивных и продолжительных, как прежние.
«Теплый сектор этого циклона скользнет 31 июля — 1 августа через Южный Урал, обеспечив повышение температуры до +27…+30 градусов. Часть тепла достанется южным, юго-восточным районам Свердловской области, температура днем поднимется до +23…+25 градусов», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.
По ее словам, циклон задержится в Свердловской области на всю вторую половину недели, включая выходные дни, 3 и 4 августа.
В первые дни августа местами на Среднем Урале вероятны кратковременные дожди и грозы при температуре воздуха близкой к норме. На севере области ожидается на 1−2 градуса ниже нормы.