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До +25 потеплеет в Свердловской области

На Средний Урал идет новый циклон, который принесет теплую, но дождливую погоду.

Сейчас в Сакраменто: +16° 2 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°

На Урал идет новый циклон, который обеспечит волну дождей, правда, не таких интенсивных и продолжительных, как прежние.

«Теплый сектор этого циклона скользнет 31 июля — 1 августа через Южный Урал, обеспечив повышение температуры до +27…+30 градусов. Часть тепла достанется южным, юго-восточным районам Свердловской области, температура днем поднимется до +23…+25 градусов», — рассказала главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко.

По ее словам, циклон задержится в Свердловской области на всю вторую половину недели, включая выходные дни, 3 и 4 августа.

В первые дни августа местами на Среднем Урале вероятны кратковременные дожди и грозы при температуре воздуха близкой к норме. На севере области ожидается на 1−2 градуса ниже нормы.