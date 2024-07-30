Очередной высокотехнологичный трамвай прибыл в Краснодар

В Краснодар прибыл шестой современный трамвай производства «Усть-Катавского вагоностроительного завода». Всего город до конца года получит 20 новых вагонов, которые выйдут на маршруты Западной трамвайной линии, сообщает ИА KrasnodarMedia со ссылкой на проект «Новый трамвай Краснодара» (18+).
Поставки низкопольных высокотехнологичных трамваев в кубанскую столицу осуществляются по концессионному соглашению. Первые пять вагонов уже отправили на обкатку на улицах города. Во время ходовых испытаний трамваи ставят в сцепку и проверяют в одиночных рейсах.
На линию для перевозки пассажиров усть-катавские вагоны выпустят в августе. Они войдут в состав маршрутов, связанных с узлом на улице Московской.
Всего концессионер поставит Краснодарскому трамвайно-троллейбусному управлению 90 новых односекционных и 10 трехсекционных трамваев до 2026 года.
Напомним, как ранее сообщало ИА KrasnodarMedia, первый трамвай из Усть-Катавы прибыл в Краснодар 17 июля. Одновременно такой вагон может перевозить до 120 пассажиров.