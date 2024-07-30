Очередной высокотехнологичный трамвай прибыл в Краснодар

Поставки низкопольных высокотехнологичных трамваев в кубанскую столицу осуществляются по концессионному соглашению. Первые пять вагонов уже отправили на обкатку на улицах города. Во время ходовых испытаний трамваи ставят в сцепку и проверяют в одиночных рейсах.