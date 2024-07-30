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Молдову накроет мощная магнитная буря: Пик напасти придется на вторник, 30 июля, — избегайте напряжения и стрессов

Магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние только к концу дня 31 июля.

Мощная вспышка на Солнце вызвала сильную магнитную бурю.

На планете 30 июля прогнозируются сильные магнитные бури уровня G3. Пик придётся на вечер, сообщают специалисты.

По прогнозам, магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние только к концу дня 31 июля, пишет riamo.ru. До этого возможны сбои в системах навигации и связи.

Сильные магнитные бури также могут негативно сказываться на здоровье людей, вызывая головную боль, слабость, скачки давления и бессонницу. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей при колебаниях магнитного поля.