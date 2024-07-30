Молдову накроет мощная магнитная буря: Пик напасти придется на вторник, 30 июля, — избегайте напряжения и стрессов

Мощная вспышка на Солнце вызвала сильную магнитную бурю.
На планете 30 июля прогнозируются сильные магнитные бури уровня G3. Пик придётся на вечер, сообщают специалисты.
По прогнозам, магнитосфера Земли вернётся в спокойное состояние только к концу дня 31 июля, пишет riamo.ru. До этого возможны сбои в системах навигации и связи.
Сильные магнитные бури также могут негативно сказываться на здоровье людей, вызывая головную боль, слабость, скачки давления и бессонницу. Это связано с замедлением капиллярного кровотока и кислородным голоданием тканей при колебаниях магнитного поля.