К благоустройству Комсомольского проспекта приступили в Усолье-Сибирском

На Комсомольском проспекте в Усолье-Сибирском приступили к работам по благоустройству. Там восстановят тротуары и установят пандусы к остановочным платформам. Во время капитального ремонта автомобильной дороги этим не занимались, так как данные пункты не были учтены в проекте или же не входили в границы полосы отвода трассы. Об этом сообщил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин в своем телеграмм-канале.
— Сейчас приступили к строительным мероприятиям. В прошлом году были замечания от жителей об отсутствии дорожек к остановочным платформам на Комсомольском проспекте. По проекту эти виды работ не были предусмотрены. В этом году пандусы включили в список дополнительных мероприятий, которые обязательно нужно выполнить, — пишет мэр в своем канале.
На данный момент уже установили лавочки и урны. В планах еще сделать новые дорожки к магазинам и многоквартирным домам. Все работы планируют закончить к августу, ко Дню города.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске с рельсов сошел трамвай из-за лопнувшей стяжки.