К благоустройству Комсомольского проспекта приступили в Усолье-Сибирском

На Комсомольском проспекте в Усолье-Сибирском приступили к работам по благоустройству. Там восстановят тротуары и установят пандусы к остановочным платформам. Во время капитального ремонта автомобильной дороги этим не занимались, так как данные пункты не были учтены в проекте или же не входили в границы полосы отвода трассы. Об этом сообщил мэр Усолья-Сибирского Максим Торопкин в своем телеграмм-канале.