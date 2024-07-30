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Поезд Москва — Калининград задерживается из-за проблем в Литве

В Литве на станции Кяна произошла задержка поезда Москва — Калининград из-за прошедшего урагана.

Источник: Аргументы и факты

Поезд Москва — Калининград застрял в Литве из-за технических проблем на пограничной станции Кяна Литовской железной дороги. Об этом сообщили представители Калининградской железной дороги.

29 июля на станции Кяна Литовской железной дороги произошло отключение электричества, в связи с чем задерживается прибытие поезда № 29 «Янтарь» Москва — Калининград. Время задержки превышало 3 часа.

Накануне Литву накрыл мощный ураган, затронувший территорию всей страны. Буря бушевала с вечера воскресенья до утра понедельника 29 июля. Из-за поваленных деревьев и перебоев электричества задерживались около 30 поездов.

Ранее сообщалось о том, что ежедневный поезд Калининград — Москва будет курсировать до середины декабря.