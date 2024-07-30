Поезд Москва — Калининград задерживается из-за проблем в Литве

Поезд Москва — Калининград застрял в Литве из-за технических проблем на пограничной станции Кяна Литовской железной дороги. Об этом сообщили представители Калининградской железной дороги.
29 июля на станции Кяна Литовской железной дороги произошло отключение электричества, в связи с чем задерживается прибытие поезда № 29 «Янтарь» Москва — Калининград. Время задержки превышало 3 часа.
Накануне Литву накрыл мощный ураган, затронувший территорию всей страны. Буря бушевала с вечера воскресенья до утра понедельника 29 июля. Из-за поваленных деревьев и перебоев электричества задерживались около 30 поездов.
Ранее сообщалось о том, что ежедневный поезд Калининград — Москва будет курсировать до середины декабря.