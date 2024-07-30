Ник Мейсон из Pink Floyd хотел бы использовать ИИ для создания новых песен группы

«Было бы интересно посмотреть, что ИИ может сделать с новой музыкой. Что нужно было бы сделать, так это создать ситуацию с ИИ, в которой Дэвид (Гилмор — прим. ред.) и Роджер (Уотерс — прим. ред.) снова стали бы друзьями», — рассказал артист в интервью Sunday Mirror. Мейсон также выразил разочарование тем, что вражда между музыкантами стала важнее, чем Pink Floyd.