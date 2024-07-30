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Стали известны самые грибные места Нижегородской области

Тихая охота в этом году не всегда увенчивается успехом.

Стали известны самые грибные места Нижегородской области. Плодородными точками любители тихой охоты поделились в группе нижегородского форума грибников ВКонтакте.

Грибники региона рассказали, что около Богоявления в Дальнеконстантиновском районе появились маслята. За Ближним Борисово нижегородцы нашли подберезовики, а в Богородском, Павловском и Балахнинском районах еще есть хорошие лисички.

Тем временем Торфболото, Инютино и леса Кстовского района не оправдали ожиданий — там «грибами даже не пахнет». Сушь и пустота встретили грибников на Пыре и в окрестностях Дзержинска, Княгининском районе.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рекомендует употреблять грибы не чаще 1 раза в неделю.

флора и фауна