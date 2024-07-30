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В Татарстане средний балл ЕГЭ по русскому языку упал почти на 5 баллов

В Республике Татарстан средний балл ЕГЭ по русскому языку снизился с 72,03 до 67,31.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщил министр образования и науки республики Ильсур Хадиуллин на пресс-конференции, посвященной итогам ГИА в Татарстане.

Всего ЕГЭ по русскому языку в республике сдало 14 283 человека, на 509 меньше, чем в прошлом году.

Средний балл ЕГЭ по русскому языку снизился и по всей России и составил 63,88 балла, снизившись на 4,55 пункта. Показатели Татарстана превышают всероссийские на 3,43 балла.

Также незначительно снизились средние результаты ЕГЭ по информатике, обществознанию и математике базового уровня, упав на 1,69, 0,75 и 0,05 балла соответственно.

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