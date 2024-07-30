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Бизнесмены незаконно захватили более 600 кв м земли в Ольхонском районе

Нарушители должны снести все самовольные постройки.

Источник: Комсомольская правда

В Ольхонском районе бизнесмены из гостиничного дела самовольно поставили заборы и возвели другие помещения. Из-за незаконного захвата земли туристы и местные жители не могут в свободном доступе посетить территорию более чем в 600 квадратных метров. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.

— В Ольхонский районный суд направлены исковые заявления о возложении обязанности освободить самовольно занятые земельные участки. Будет проведен демонтажа ограждений и снос построек. Данные требования удовлетворены, — рассказали в ведомстве.

С начала этого года по Иркутской области было выявлено 4195 нарушений природоохранного законодательства. Чтобы устранить некоторые из них, в суды было направлено 370 исковых заявлений.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что аэропорта Братска будет ходить общественный транспорт.