Бизнесмены незаконно захватили более 600 кв м земли в Ольхонском районе

В Ольхонском районе бизнесмены из гостиничного дела самовольно поставили заборы и возвели другие помещения. Из-за незаконного захвата земли туристы и местные жители не могут в свободном доступе посетить территорию более чем в 600 квадратных метров. Об этом КП-Иркутск сообщили в прокуратуре по Иркутской области.