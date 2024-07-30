Главные новости 30 июля 2024 года

Доходы от вкладов свыше 180 тыс. рублей в 2024 году подпадут под налог. До изменения порог был 160 тыс. рублей. Рост доходности вкладов до 19−20%. Налог затронет лишь небольшую долю россиян с депозитами свыше 1 млн рублей. Власти планируют получить порядка 100 млрд в год.