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Главные новости 30 июля 2024 года

Последние новости за сегодня — 30 июля 2024 года. Рассказываем, что произошло в России и мире. Главные и ключевые события дня в проекте Новости Mail.ru.

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 30 июля 2024 года.

Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть

Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в попытке снизить цены на нефть, чтобы помочь его конкурентке Камале Харрис на выборах.

Силовики задержали зампреда правительства Хабаровского края

Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов, курировавший социальную сферу и здравоохранение, задержан по подозрению в получении взяток. Губернатор ранее отметил проблемы в региональной медицине.

Доходы от вкладов свыше 180 тысяч подпадут под налог

Доходы от вкладов свыше 180 тыс. рублей в 2024 году подпадут под налог. До изменения порог был 160 тыс. рублей. Рост доходности вкладов до 19−20%. Налог затронет лишь небольшую долю россиян с депозитами свыше 1 млн рублей. Власти планируют получить порядка 100 млрд в год.

Магнитная буря класса G1 началась на Земле

Магнитная буря класса G1 началась на Земле 30 июля в 7:09 мск. Специалисты рекомендуют избегать нагрузок, снизить темп работ на даче и перейти на умеренные тренировки, чтобы избежать головных болей, тошноты, давления и утомляемости.

Маск пошутил о сотне детей Дурова

Илон Маск пошутил о сотне детей Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка» и приписав цитату Чингисхану, у которого, по легендам, было около 600 детей. У самого Маска 12 детей.