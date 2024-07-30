Главные новости 30 июля 2024 года

Редакция Новостей Mail.ru представляет дайджест с главными новостями к 30 июля 2024 года.
Трамп обвинил ОПЕК в попытке снизить цены на нефть
Дональд Трамп обвинил страны ОПЕК в попытке снизить цены на нефть, чтобы помочь его конкурентке Камале Харрис на выборах.
Силовики задержали зампреда правительства Хабаровского края
Зампред правительства Хабаровского края Евгений Никонов, курировавший социальную сферу и здравоохранение, задержан по подозрению в получении взяток. Губернатор ранее отметил проблемы в региональной медицине.
Доходы от вкладов свыше 180 тысяч подпадут под налог
Доходы от вкладов свыше 180 тыс. рублей в 2024 году подпадут под налог. До изменения порог был 160 тыс. рублей. Рост доходности вкладов до 19−20%. Налог затронет лишь небольшую долю россиян с депозитами свыше 1 млн рублей. Власти планируют получить порядка 100 млрд в год.
Магнитная буря класса G1 началась на Земле
Магнитная буря класса G1 началась на Земле 30 июля в 7:09 мск. Специалисты рекомендуют избегать нагрузок, снизить темп работ на даче и перейти на умеренные тренировки, чтобы избежать головных болей, тошноты, давления и утомляемости.
Маск пошутил о сотне детей Дурова
Илон Маск пошутил о сотне детей Павла Дурова, назвав это «уровнем новичка» и приписав цитату Чингисхану, у которого, по легендам, было около 600 детей. У самого Маска 12 детей.