Желтые тримараны перевезли по Неве 55 тысяч пассажиров

К слову, каждый тримаран вмещает 11 пассажиров. Водному транспорту требуется всего семь минут, чтобы преодолеть путь между причалами «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной и «Петропавловская крепость» на Мытнинской. Суда отчаливают каждые 10 минут. Летом переправа работает с 10:00 до 20:00. Надо сказать, что большой популярностью такие поездки пользуются у родителей с детьми — 20 процентов от общего пассажиропотока.