Желтые тримараны перевезли по Неве 55 тысяч пассажиров

Паромная переправа «Желтая линия» между Адмиралтейством и Петропавловской крепостью за три месяца работы перевезла более 55 тысяч пассажиров. Это больше, чем за весь прошлый год. Об этом сообщила пресс-служба компании «Астра Марин».
— Паромные переправы стали любимым видом водного транспорта у жителей и гостей Петербурга. Маршрут является самым быстрым из всех видов наземного транспорта, связывающих Адмиралтейство и Петропавловскую крепость. Помимо скорости и маневренности тримаранов, его преимуществом является возможность для пассажиров насладиться уникальными видами, — отметил гендиректор компании Андрей Кузнецов.
К слову, каждый тримаран вмещает 11 пассажиров. Водному транспорту требуется всего семь минут, чтобы преодолеть путь между причалами «Спуск со львами» на Адмиралтейской набережной и «Петропавловская крепость» на Мытнинской. Суда отчаливают каждые 10 минут. Летом переправа работает с 10:00 до 20:00. Надо сказать, что большой популярностью такие поездки пользуются у родителей с детьми — 20 процентов от общего пассажиропотока.