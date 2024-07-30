Омичей пригласили на садоводческую ярмарку

Омичи смогут посетить садоводческую ярмарку, которая развернется со 2 по 6 августа в дни проведения выставки «Флора». Жители города смогут купить товары омских ремесленников.
Ярмарка будет проходить на улице П. Некрасова, 1А и будет работать с 10:00 до 19:00 часов.
Жители города смогут приобрести полезные вещи для садоводчества — семена и саженцы, горшечные и декоративные культуры, различные керамические изделия, почвы и их заменители, укрывной материал, а также удобрения.
Ранее мы писали, что цветочная выставка «Флора-2024» откроется в Омске 2 августа.