Мероприятия по обеспечению безопасности проводят в школах и детсадах Иркутска

Во время летних каникул в 20 школах и детских садах Иркутска проводят работы, направленные на антитеррористическую и пожарную безопасность. Всего на предотвращение нападений террористов направят более 10 миллионов из регионального бюджета и свыше пяти миллионов из местного. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.