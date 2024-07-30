Мероприятия по обеспечению безопасности проводят в школах и детсадах Иркутска

Во время летних каникул в 20 школах и детских садах Иркутска проводят работы, направленные на антитеррористическую и пожарную безопасность. Всего на предотвращение нападений террористов направят более 10 миллионов из регионального бюджета и свыше пяти миллионов из местного. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Иркутска.
В учебных учреждениях установят видеокамеры, помещения для контрольно-пропускных пунктов, отремонтируют систему охранной безопасности и закупят ручные и стационарные металлоискатели. Также в этом году выделено 270 миллионов на обслуживание видеокамер, тревожных кнопок и услуги охранников. Из бюджета города выделено 13 миллионов на устройство и расширение эвакуационных выходов, пожарных проездов и модернизацию охранно-пожарной сигнализации.
— Во время каникул осуществляем контроль за соблюдением пропускного режима в социальных объектах. Проверяем состояние инженерно-технических средств охраны, тревожных кнопок, ограждений территории, сигнализаций и магнитных замков. При необходимости устанавливаем дополнительное оборудование и ремонтируем имеющееся. Для школы № 68 приобрели новую современную систему оповещения и управления эвакуацией людей. Такие же появятся в детсадах № 102, 118. В детских садах № 15, 101, 143 запланирована замена эвакуационных лестниц, — рассказал мэр города Руслан Болотов.
В детских садах № 72, 16, 68, 26 и 34 установили дополнительное видеонаблюдение. В школах № 22,64 и в центре образования № 10 поставили тревожную сигнализацию, а в школе № 28 оборудуют пост охраны. Автоматические ворота установят на территориях школ № 12 и 76, а также в детсадах № 18 и 183.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что две дачи в Саратовской области загорелись из-за неосторожного обращения с огнем.