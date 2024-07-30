Из 363 самолетов АН-2 в Казахстане документы на полеты имеют только 94

«Безусловно, будем проводить (проверку — прим. Ред.). Первое, такого типа дельтаплан, либо же, допустим, самолет АН-2. Если говорить по самолетам АН-2, их у нас 363 единицы, а летную годность (допуск) имеют всего 94. Остальные не имеют. Безусловно, имеются факты, когда совершается правонарушения, и не имея летной годности и сертификата годности пилота, совершаются облеты, что было и в том числе в отношении дельтапланов. По всем фактам будет проводиться дополнительная проверка. Это в отношении и дельтапланов, и АН-2», — отметил он.