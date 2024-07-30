Маршрут к озеру Кардывач в горах Сочи закроют с 1 по 3 августа

Маршрут до озера Кардывач в горах Сочи временно закроют. Ограничения связаны с проведением охранных мероприятий.
«Соответствующий приказ подписал директор Кавказского заповедника. Данные меры связаны с проведением мероприятий по обеспечению режима особой охраны Кавказского заповедника и Сочинского заказника», — сообщили в пресс-службе Кавказского заповедника.
Проход по маршруту № 9 приостановят с 1 по 3 августа. В это время также будет недоступно оформление пропусков.
При этом отмечается, что туристы, уже получившие пропуск в указанные даты, могут перенести время выхода на маршрут или вернуть деньги. Задать интересующие вопросы о работе маршрута можно по телефону отдела туризма +7988−150−01−02.
Напомним, Поющий фонтан в Олимпийском парке закрыли на профилактику.