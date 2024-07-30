Антрополог Просикова: восстановление внешности по черепу проходит в четыре этапа

«Давность травмы можно определить по костной структуре. Если травма была прижизненная и человек с ней еще какое-то время ходил, то ее следы со временем будут нивелироваться, зарастать. И это будет видно по структуре костей, по изменениям в их составе. По этим же характеристикам мы можем судить о состоянии организма в целом. Например, при сифилисе костная ткань претерпевает вполне конкретные изменения. Также можно провести радиоизотопный анализ, с его помощью можно узнать происхождение человека, где он жил и чем питался. Но в криминалистике это уже не применяется», — рассказал «Газете.Ru» стажер-исследователь Центра физической антропологии ИЭА РАН Егор Крыков.