Ремонт тепловых сетей в Омске идет полным ходом

Плановые ремонтные работы начались сразу, едва закончился отопительный сезон. Сейчас уже заменено 8 км, плановый ремонт также проводится на 28 котельных города. Об этом сообщил журналистам на брифинге главный инженер АО «Тепловая компания» Сергей Цуканов. Именно с ремонтом и связаны отключения горячей воды летом.
— Я прошу отнестись с пониманием — это необходимые мероприятия, чтобы подойти к следующему отопительному сезону с минимально возможными рисками по отключению, — попросил горожан Сергей Цуканов. Наиболее проблемные участки, где в первую очередь будет идти замена сетей — участки на улицах Коммунальной, Красный Путь, Берникова-Дементьева, Карбышева, Мельничной, Лескова и Учебной. Работы на этих объектах планируется завершить до начала отопительного сезона.
Кроме того, «Тепловая компания» ведет ремонт и техобслуживание на всех своих 28 тепловых источниках.
— В этом году планируется выполнить техобслуживание и ремонт 66 котлов, заменить насосное оборудование, провести ревизию газового оборудования, запорной арматуры, трубопроводов, обвязки. Все работы выполняются в плановом режиме, опасений по готовности тепловых источников к отопительному сезону пока не возникает, — сказал заместитель главного инженера по котельным АО «Тепловая компания» Роман Завгородний.
Специалисты «Тепловой компании» отмечают — в этом году ситуация с износом сетей более серьезная, чем прежде. Уровень общего износа в среднем составляет 65−70%. При этом собственных средств у компании в рамках действующих тарифов достаточно для замены лишь 1,3−1,7% тепловых сетей. Изменить ситуацию возможно при уровне замены сетей 3−5% в год, но для этого необходимо соответствующее финансирование, которого пока нет. Правда, в этом году от властных структур поступил запрос на предоставление предложений в программу замены сетей на период до 2030 года. «Тепловая компания» подала предложения по мероприятиям на замену 179 км сетей.
— Основная причина аварийных ситуаций — уровень износа сетей, — считает Сергей Цуканов. — Наружная коррозия металла приводит к образованию свищей в трубах и утечек теплоносителей.
С этой проблемой специалисты борются: на теплоисточниках выполняются мероприятия по дегазации удалению растворимых газов кислорода для того, чтобы этот кислород не оказывал агрессивного воздействия на металл, вводятся ингибиторы коррозии.
Еще одна проблема — кадровая, которая связана с тем, что специалисты переходят работать на предприятия оборонного комплекса.
— В настоящий момент у нас работают 22 бригады мобильные, укомплектованные всей необходимой техникой, но недостаток персонала все же есть, — говорит Сергей Цуканов. — Наиболее востребованными для нас являются такие профессии, как электро-газосварщик, слесарь, водитель специальной техники, слесари, операторы котельных и слесари по ремонту оборудования котельных. Уровень зарплат в этом году мы существенно подняли, улучшили условия труда, предоставляем дополнительные льготы. Приглашаем на работу всех, кто видит свое будущее в обеспечении жилищно-коммунального хозяйства нашего города.
Телефоны, по которым нужно звонить, если есть вопросы по горячей воде и срокам ремонта:
— диспетчерская служба АО «Тепловая компания» — 68−39−68.
— единая диспетчерская службы города Омска — 78−78−78.