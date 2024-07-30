Кэти Перри рассказала, как дочь вдохновила ее на трек Lifetimes

«Забавно, как иногда ты ищешь свою родственную душу в партнере. Это может быть собака, твоя мама, твой лучший друг, твоя кошка, но для меня это пришло в форме Дейзи», — поделилась Перри в интервью The Sun. «Каждый вечер перед сном я говорю: “Я люблю тебя”, а затем спрашиваю: “Найдешь ли ты меня в каждой жизни?”, и она отвечает: “Да”», — добавила Кэти.