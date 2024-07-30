Волгоградец затормозил трамваи, чуть ли не на рельсах припарковав авто

Пробка из трамваев образовалась на улице Голубинской из-за волгоградца, который припарковал чуть ни не на рельсах свой Volkswagen Tiguan.
Водитель новенького «Львенка» не стал рисковать и остановился перед машиной, которую владелец оставил слишком близко к трамвайным путям. За ним скопился караван электротранспортных средств, сообщает v1.ru.
Одна из пассажирок постучала по кузову иномарки, но напрасно — на звуки сигнализации водитель не отреагировал. Проблему пришлось решать через Госавтоинспекцию: хозяина отыскали и заставили убрать авто.