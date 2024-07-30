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Волгоградец затормозил трамваи, чуть ли не на рельсах припарковав авто

Раздосадованные пассажиры стучали по кузову и снимали происходящее на видео, но это не помогло — водитель не отреагировал.

Пробка из трамваев образовалась на улице Голубинской из-за волгоградца, который припарковал чуть ни не на рельсах свой Volkswagen Tiguan.

Водитель новенького «Львенка» не стал рисковать и остановился перед машиной, которую владелец оставил слишком близко к трамвайным путям. За ним скопился караван электротранспортных средств, сообщает v1.ru.

Одна из пассажирок постучала по кузову иномарки, но напрасно — на звуки сигнализации водитель не отреагировал. Проблему пришлось решать через Госавтоинспекцию: хозяина отыскали и заставили убрать авто.