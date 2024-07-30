Город семейного счастья

Праздник для всех.
Нынешний год объявлен Годом семьи. Как сообщила заместитель мэра города Омска Инна Елецкая, эта тема станет основной идеей Дня города.
— Омск — это большая и дружная семья. Кроме того, история каждой семьи вплетается в историю любимого города и родной страны. Все, что увидят омичи и гости, будет связано с традициями семьи и гостеприимства, — рассказала Инна Елецкая.
Свой 308-й день рождения Омск отметит 3 августа. По традиции праздничный марафон начнется гораздо раньше, 26 июля, с проекта «От окраин к центру». На главных окружных площадках свои концертные программы представят творческие коллективы Омска. Накануне Дня города также поздравят с праздником почетных граждан Омска, Героев РФ и Советского Союза, Героев Социалистического Труда, ветеранов.
2 августа в Омске откроется фестиваль уличного кино. Площадками станут сквер за городским музеем «Искусство Омска» и бульвар Мартынова. В этот же день на улице Музейной откроется фестиваль народных промыслов и ремесел «Город мастеров». Он будет работать три дня.
— В этом году фестиваль соберет небывалое количество участников, — раскрыл подробности директор департамента культуры Омска Олег Федоренко. — Изюминкой станет розыгрыш призов. Они будут разыграны 3 августа среди покупателей сувенирной продукции, а посетители выставки смогут выбрать лучшего ремесленника.
3 августа с 12 до 21 часа на аллее Олимпийцев пройдут соревнования по киберспорту, гостей также ждет много интересных лекций и мастер-классов. Еще одним крупным спортивным событием станет турнир по силовому экстриму «Самый сильный человек Омска 2024» на кубок губернатора. Он пройдет на площади Победы 3 августа с 14:00 до 18:00.
В целом в афише Дня города — более 60 ярких событий на любой вкус, в их подготовке задействованы 5000 человек. Основные праздничные мероприятия пройдут непосредственно в День города, 3 августа.
— За исключением вечерней программы все площадки, а это 20 тематических проектов в центре города, стартуют в 12 часов, — рассказал Олег Федоренко. — К примеру, в сквере Дзержинского пройдет фестиваль семейного отдыха «Омск — город семейного счастья!», где будет много интерактива. Улицу Чокана Валиханова займет проект «АРТ-река: семейное путешествие», здесь будут представлены настольные игры, а гончары, ткачи и художники поделятся секретами своего мастерства. В южном театральном саду зрители смогут увидеть спектакли на открытой сцене. Например, Лицейский театр покажет постановку «Король-олень». У памятника Михаилу Врубелю выступят цирковые коллективы, затем там же пройдет танцевальный баттл.
Конечно же, не обойдется праздник и без вкусного угощения. Своим искусством с 14:00 до 22:00 на Любинском проспекте омичей и гостей города будут удивлять лучшие шеф-повары города. Они приготовят 10-метровый пирог с изображением ракеты «Ангара».
В вечерней программе задействованы Омская крепость, Тарские ворота и Соборная площадь. Работа первой начнется в 14:00, главным событием здесь станет выступление группы «5утра». У Тарских ворот с 17:00 до 19:00 выступят омские исполнители городского романса и авторской песни.
Главная сцена — на Соборной площади, где в 18:00 состоится торжественное открытие Дня города и выступят звезды эстрады. В их числе — группы «Супер Good», Tecuila, PIZZA, звезда «Универа» Виталий Гогунский. В 21:00 омичей поздравит мэр Сергей Шелест.
Эти мероприятия — только часть масштабной праздничной программы. Полностью ознакомиться с афишей можно на сайте городской администрации.
— Выставка «Флора-2024» откроется 2 августа и разместится на территории двух скверов: Выставочного и Воскресенского. Темой станет Год семьи. Агрономы готовят порядка 35 композиций.
— Сибирский международный марафон стартует 3 августа в 8:00 на Соборной площади. В 20:30 здесь же пройдет награждение победителей.