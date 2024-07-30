— За исключением вечерней программы все площадки, а это 20 тематических проектов в центре города, стартуют в 12 часов, — рассказал Олег Федоренко. — К примеру, в сквере Дзержинского пройдет фестиваль семейного отдыха «Омск — город семейного счастья!», где будет много интерактива. Улицу Чокана Валиханова займет проект «АРТ-река: семейное путешествие», здесь будут представлены настольные игры, а гончары, ткачи и художники поделятся секретами своего мастерства. В южном театральном саду зрители смогут увидеть спектакли на открытой сцене. Например, Лицейский театр покажет постановку «Король-олень». У памятника Михаилу Врубелю выступят цирковые коллективы, затем там же пройдет танцевальный баттл.