Соборную площадь в Омске перекроют на четыре дня

С 31 июля по 4 августа в Омске перекроют Соборную площадь. В эти дни автобусы № 73,62 и 94 будут ходить по измененным схемам.
Автобус № 73 при движении с улицы Красный Путь будет ходить по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена.
Автобусы № 62 будет ходить до остановки «КДЦ “Маяковский” с разворотом под мостом имени 60-летия Победы и остановки на ООТ “Библиотека им. Пушкина”, а далее по улицам Интернациональная и Гагарина.
Автобусы № 94 до Амурского поселка будут ходить с улицы Красный Путь по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена с разворотом около площади Победы. Далее — по утвержденной схеме и без изменений в обратном направлении.
Омичей просят заранее планировать свои поездки с учетом всех временных изменений.