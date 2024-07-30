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Соборную площадь в Омске перекроют на четыре дня

Транспорт будет ходить по измененным схемам.

Источник: Комсомольская правда

С 31 июля по 4 августа в Омске перекроют Соборную площадь. В эти дни автобусы № 73,62 и 94 будут ходить по измененным схемам.

Автобус № 73 при движении с улицы Красный Путь будет ходить по улице Интернациональной с правым поворотом на улицу Герцена.

Автобусы № 62 будет ходить до остановки «КДЦ “Маяковский” с разворотом под мостом имени 60-летия Победы и остановки на ООТ “Библиотека им. Пушкина”, а далее по улицам Интернациональная и Гагарина.

Автобусы № 94 до Амурского поселка будут ходить с улицы Красный Путь по улице Интернациональная с правым поворотом на улицу Герцена с разворотом около площади Победы. Далее — по утвержденной схеме и без изменений в обратном направлении.

Фото: омский дептранс

Омичей просят заранее планировать свои поездки с учетом всех временных изменений.