В Петербурге попрощались с бывшим руководителем Ленинграда Ходыревым. Гроб вынесли под полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал Ходырева своим учителем. Он заметил, что тот руководил городом в сложные времена, когда нужно было и строить дамбу, и метро, и развивать промышленность и науку. «Он нас учил защищать город, не бояться сложностей», — сказал Беглов. Он напомнил, что благодаря Ходыреву восстановили Музей блокады Ленинграда.