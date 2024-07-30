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В Петербурге попрощались с бывшим руководителем Ленинграда Ходыревым. Гроб вынесли под полуденный выстрел пушки Петропавловской крепости

В Петербурге попрощались с бывшим руководителем Ленинграда Ходыревым.

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В Петропавловской крепости состоялось прощание с Владимиром Ходыревым. Бывший глава Ленгорисполкома и почетный гражданин Петербурга умер в возрасте 94 лет в минувшие выходные.

На прощание в атриум Петропавловской крепости пришли больше сотни человек — как действующих чиновников и депутатов, так и бывших коллег.

Губернатор Петербурга Александр Беглов назвал Ходырева своим учителем. Он заметил, что тот руководил городом в сложные времена, когда нужно было и строить дамбу, и метро, и развивать промышленность и науку. «Он нас учил защищать город, не бояться сложностей», — сказал Беглов. Он напомнил, что благодаря Ходыреву восстановили Музей блокады Ленинграда.

Спикер Заксобрания Александр Бельский, рассказывая про Ходырева, упомянул, что он до последнего хотел работать и помогать жителям и даже попросил организовать ему кабинет в Мариинском дворце.

«Власть в его руках была не игрушкой, а ответственностью. Многим он запомнился как Человечище», — сказал народный артист Николай Буров.

Гроб с телом Ходырева вынесли из атриума Петропавловской крепости под полуденный выстрел пушки.

Отпевание состоится в Никольском соборе. Хоронить Ходырева будут на Богословском кладбище.