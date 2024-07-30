Омские полицейские поймали 20 пьяных водителей в эти выходные

За минувшие выходные омские полицейские выявили более 300 нарушений правил дорожного движения. В регионе прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Трезвость».
Среди нарушений полицейские выделили: вождение в нетрезвом виде — 20 случаев, вождение без водительских прав — 28, различные неисправности транспортного средства — 54.
По итогам проверок 14 машин были отравлены на штраф-стоянку. Сотрудники госавтоинспекции также провели с водителями профилактическую беседу.
Ранее сайт KP.RU писал, что врезавшийся в пассажирский поезд в Волгоградской области водитель грузовика КАМАЗ остается в тяжелом состоянии.