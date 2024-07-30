Маск назвал сто детей Дурова уровнем новичка и вспомнил о Чингисхане

Создатель Telegram Павел Дуров заявил, что у него более 100 биологических детей в 12 странах. Все потому, что 15 лет назад он стал донором спермы. Теперь бизнесмен решил открыть свой ДНК-код, чтобы детям было легче найти друг друга. Ранее в сети ходили разные слухи о детях Дурова, а Ирина Болгар из Петербурга заявила, что у нее от Павла трое детей. Тем временем Илон Маск, у которого, по оценкам СМИ, не менее 12 детей от разных женщин, пошутил, что 100 детей Дурова — это «уровень новичка».