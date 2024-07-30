Звездопад в небе над Кубанью достигнет пика в ночь на 31 июля

«Метеорный поток стоит наблюдать в предрассветное время. Он будет находиться между двумя яркими “звездами”. Одна из них — это планета Сатурн, вторая — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы, имя которой Фомальгаут. Смотреть стоит между юго-востоком и югом примерно в 30 градусах над горизонтом», — рассказал «КП» — Кубань руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.