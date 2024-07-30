Звездопад в небе над Кубанью достигнет пика в ночь на 31 июля

Жители Кубани могут увидеть метеорный поток Южные дельта-Аквариды. Его пик придется на 31 июля, когда можно будет увидеть до 25 «падающих звезд» в час.
«Метеорный поток стоит наблюдать в предрассветное время. Он будет находиться между двумя яркими “звездами”. Одна из них — это планета Сатурн, вторая — самая яркая звезда в созвездии Южной Рыбы, имя которой Фомальгаут. Смотреть стоит между юго-востоком и югом примерно в 30 градусах над горизонтом», — рассказал «КП» — Кубань руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского регионального отделения Русского географического общества, заведующий астрофизической оптической обсерваторией КубГУ Александр Иванов.
Наблюдать метеорный поток лучше вдали от города, где полноте картины не будет мешать освещение.
Продолжительный звездопад начался в ночь на 12 июля и продлится до 23 августа.