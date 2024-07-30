Северный ветер обдувает Петербург: ближайшие дни будут наиболее холодными

Днем во вторник в Петербурге 20−21 градус тепла и очень много облачности — на север она тянется до Кольского полуострова, отметил синоптик. Ветер не такой сильный, как накануне, но по-прежнему северный, и город сегодня уже практически не прогреется. Осадки пока окружили Петербург, но к вечеру все же пройдут местами.