Северный ветер обдувает Петербург: ближайшие дни будут наиболее холодными

Ветер несет в Петербург прохладный воздух с севера и почти осенние дожди. Несколько дней придется потерпеть похолодание, но потом в городе снова потеплеет, рассказал 30 июля в своем телеграм-канале главный синоптик Петербурга Александр Колесов.
Днем во вторник в Петербурге 20−21 градус тепла и очень много облачности — на север она тянется до Кольского полуострова, отметил синоптик. Ветер не такой сильный, как накануне, но по-прежнему северный, и город сегодня уже практически не прогреется. Осадки пока окружили Петербург, но к вечеру все же пройдут местами.
Ближайшие пара дней будут наиболее холодными по всей территории. В среду, 31 июля, температура воздуха в Петербурге не перевалит за +20 градусов, а дожди будут похожи на осенние. «Так что, скорее всего, даже придется утром надеть куртки», — прокомментировал Колесов.
Четверг станет третьим в череде наиболее холодных дней. После него воздух начнет понемногу прогреваться, и температура достигнет +22…+24 градусов, а дожди уже будут кратковременными. Впереди ещё будет хорошая погода — теплая и более сухая, успокоил синоптик.