В Омске экс-депутату горсовета Дмитрию Петренко вынесли приговор за фейки об армии

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор в отношении бывшего депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко. Его обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.
Суд признал его виновным в семи эпизодах преступления и назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов или страниц в соцсетях на четыре года.
Приговор вынесен заочно в связи с тем, что Дмитрий Петренко покинул территорию Российской Федерации. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденного на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.