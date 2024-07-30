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В Омске экс-депутату горсовета Дмитрию Петренко вынесли приговор за фейки об армии

Приговор был вынесен заочно в связи с тем, что он уехал из России.

Источник: Om1.ru

Куйбышевский районный суд Омска вынес приговор в отношении бывшего депутата Омского горсовета Дмитрия Петренко. Его обвинили в публичном распространении заведомо ложной информации о российской армии.

Суд признал его виновным в семи эпизодах преступления и назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов или страниц в соцсетях на четыре года.

Приговор вынесен заочно в связи с тем, что Дмитрий Петренко покинул территорию Российской Федерации. Срок отбывания наказания будет исчисляться с момента экстрадиции осужденного на территорию РФ либо с момента его задержания на территории России.