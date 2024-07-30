В Омске экс-депутату горсовета Дмитрию Петренко вынесли приговор за фейки об армии

Суд признал его виновным в семи эпизодах преступления и назначил ему итоговое наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии общего режима. Также ему запретили заниматься администрированием сайтов или страниц в соцсетях на четыре года.