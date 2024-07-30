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В Красноярском крае ветеран Афганистана получил квартиру после 33 лет ожидания

В Красноярске прокуратура помогла воину-интернационалисту с получением жилья.

Источник: прокуратура Красноярского края

В Красноярске после вмешательства прокуратуры ветеран Афганистана получил положенную ему по закону благоустроенную квартиру.

Он стоял в очереди на жилье с 1993 года, однако в 2005 году мужчину убрали из нее, даже не сообщив об этом. Чиновники сделали это под предлогом смены очередником места проживания, хотя он никуда не переезжал. Только девять лет спустя он временно поселился у сестры в Дивногорске из-за проблем со здоровьем.

Обращения с жалобами в разные инстанции и попытки восстановиться в очереди результата не дали. Воин-интернационалист обратился за помощью в прокуратуру. Ведомству удалось доказать, что он никуда не переезжал до 2014 года. Кроме этого, прокурор направил иск в суд, в котором требовал признать незаконным снятие мужчины с учета и отказ предоставить ему жилье.

После этого ветеран получил единовременную выплату из федерального бюджета на покупку благоустроенной квартиры.

права человека