В Красноярском крае ветеран Афганистана получил квартиру после 33 лет ожидания

Он стоял в очереди на жилье с 1993 года, однако в 2005 году мужчину убрали из нее, даже не сообщив об этом. Чиновники сделали это под предлогом смены очередником места проживания, хотя он никуда не переезжал. Только девять лет спустя он временно поселился у сестры в Дивногорске из-за проблем со здоровьем.