Узбекские мигранты нашли в Центральной Америке идеальный мост, чтобы попасть в США

Журналисты одного из крупнейших печатных изданий Никарагуа LA PRENSA изучили данные Телеграм-групп для узбеков, стремящихся перебраться США. Оказалось, что большинство мигрантов в качестве моста в Штаты используют Никарагуа и Гондурас.
«Расстояние между Никарагуа и Узбекистаном превышает 13 тысяч километров, между странами нет прямых рейсов. Однако граждане Узбекистана не только преодолевают огромную дистанцию, но и “помогают” своим соотечественникам-мигрантам достичь “американской мечты”, воспользовавшись Никарагуа как идеальным трамплином для достижения США», — пишет LA PRENSA.
Мигранты по небу прибывают в столицу Никарагуа Манагуа в качестве туристов, пересекают наземным транспортом ее территорию и через Гондурас по территории Гватемалы добираются до границы Мексики и США. Отметим, что в Манагуа Никарагуанский институт туризма (Intur) выдает мигрантам туристическую карту стоимостью 10 долларов.
По данным Национального института миграции Гондураса, за последние полгода 464 узбекских мигранта из Узбекистана прибыло в Гондурас из Никарагуа. А в прошлом году из 35 тысяч нелегальных азиатских мигрантов, въехавших в Гондурас через Никарагуа, 15% были из Узбекистана.
Мигранты из Центральной Азии, стремясь добраться до Соединенных Штатов, преодолевают опасные и дорогие маршруты: Стамбул, Турция; затем Мадрид, Испания; потом одна из стран Латинской Америки — Колумбия, Панама или Никарагуа — сюда въезжают без визы и путешествуют пешком, на машине или на по воде.
Среди групп, занимающихся переправкой людей через границу, кроме мексиканских картелей, есть и выходцы из Узбекистана. LA PRENSA отмечает, что узбекские «койоты» берут до 40 тысяч долларов за пакеты «все включено».