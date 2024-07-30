Узбекские мигранты нашли в Центральной Америке идеальный мост, чтобы попасть в США

По данным Национального института миграции Гондураса, за последние полгода 464 узбекских мигранта из Узбекистана прибыло в Гондурас из Никарагуа. А в прошлом году из 35 тысяч нелегальных азиатских мигрантов, въехавших в Гондурас через Никарагуа, 15% были из Узбекистана.