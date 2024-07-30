Циклон спровоцировал пыльные бури под Брестом

В настоящее время на полях Брестского района проводятся сельхозработы: вспашка, культивация, внесение удобрений под сев озимых зерновых культур и сев озимого рапса. Сильный ветер может поднимать верхний слой почвы. Так, в юго-западном регионе 29 июля под влиянием циклона «Кирсти» наблюдались порывы до 16−18 м/с. Это является неблагоприятным природным явлением. Мелкий песок и пыль поднимались над поверхностью земли, из-за чего, в частности, с дискомфортом столкнулись водители, поскольку обзор на дорогах ухудшился.



Пыльной (песчаной) бурей называют перенос сильным ветром большого количества пыли (песка, частиц сухой почвы), вызывающий часто значительное ухудшение видимости. Пыльная буря является аналогом метели.