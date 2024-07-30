Из-за угрозы сильного ветра и града в Татарстане объявили штормовое предупреждение

Во время усиления ветра следует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Чтобы избежать травм от порывов ветра, надо укрыться в здании.