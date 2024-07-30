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Из-за угрозы сильного ветра и града в Татарстане объявили штормовое предупреждение

На территории Республики Татарстан объявили штормовое предупреждение в связи с ожидающимся сильным ветром и грозами. Об этом сообщает ГУ МЧС России по РТ.

Сейчас в Сакраменто: +16° 3 м/с 82% 759 мм рт. ст. +20°
Источник: Reuters

По данным ведомства, в период с 22 часов 30 июля до 21 часа 31 июля на территории республики и в Казани местами ожидаются грозы, шквалистые усиления ветра 15−20 м/с, локально до 24 м/с, сильные дожди и ливни, локально град.

В связи с этим ГУ МЧС России по РТ рекомендует:

Владельцам маломерных судов необходимо воздержаться от выезда на воду, учитывать погодные условия, всегда иметь при себе средства спасения, средства связи и навигации, не рыбачить в одиночку. Водителям автотранспорта следует воздержаться от поездок за пределы населенного пункта без крайней необходимости, соблюдать ПДД.

Во время усиления ветра следует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Чтобы избежать травм от порывов ветра, надо укрыться в здании.