В Краснодарском крае вырастили около 69 тонн осетровых. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев. В настоящее время на Кубани работают около 10 крупных хозяйств, где выращивают осетровых.
«В прошлом году объем реализации составил 29 тонн, а в целом рыбоводы вырастили 68,6 тонны. Помимо промышленного выращивания, на Кубани восстанавливают популяцию в дикой природе — в прошлом году в бассейн Азовского моря выпущено 4,6 млн мальков русского осетра, стерляди и севрюги», — рассказал Вениамин Кондратьев.
В 2023 году в крае вырос общий объем выращивания товарных осетровых. Показатель увеличился вдвое по сравнению с 2022 годом.
Так, кубанские рыбоводы произвели 37,2 тонны осетра, 22,4 тонны стерляди и 9 тонн прочих пород. Рыбу выращивают проходит в условиях индустриального рыбоводства. Это бассейны, пруды и установки замкнутого водоснабжения. На трех предприятиях, где выращивают осетровых по госзаданию, маточное поголовье рыб превышает 19 тысяч особей.
Всего с 2011 года в регионе выпустили в Черное море, Краснодарское водохранилище, реки Кубань, Протока и Лаба свыше 1,5 млн рыб.
«Это жизнеспособные генетически чистые разновозрастные особи, способные противостоять негативным факторам естественной среды обитания», — отметили в по министерстве природных ресурсов Краснодарского края.